- Nivelul rezervelor de gaze naturale ale Germaniei, extrem de urmarit in contextul tensiunilor Occidentului cu Rusia privind Ucraina, a scazut recent in mod ”ingrijorator”, anunta miercuri o purtatoare de cuvant a Ministerului german al Economiei si Climei, relateaza AFP si Sputnik, potrivit Agerpres.…

- Tarile de Jos vor creste numarul militarilor in cadrul grupului tactic de lupta al NATO din Lituania, de la 270 la 350, a anuntat miercuri ministrul olandez al apararii, Kajsa Ollongren, citata de Reuters, pe fondul tensiunilor crescute intre Occident si Rusia legate de Ucraina. Trupele olandeze…

- Exporturile de gaze naturale rusesti spre Germania via conducta Nord Stream au ramas in 2021 la nivelul record inregistrat in 2020, respectiv 59,2 miliarde metri cubi, a anuntat luni operatorul acestui gazoduct, consortiul Nord Stream AG, informeaza Reuters, citat de Agerpres. "In 2021, 59,2 miliarde…

- Președintele Joe Biden a aprobat oficial trimiterea de trupe americane in Europa de Est, inclusiv in Romania, iar Pentagonul este de așteptat sa anunțe miercuri dimineața ca trupele se vor desfașura „in urmatoarele zile”, au declarat oficiali americani pentru CNN, citați de Antena3 . Desfașurarile sunt…

- Rusia are in acest moment masate la granita cu Ucraina intre 56 si 70 de asa-numite „grupuri tactice la nivel de batalion”, ceea ce reprezinta mai bine de o treime din totalul de 168 de astfel de unitati ale Moscovei, permanent gata de lupta, un fel de „forta de reactie rapida” de care dispune Vladimir…

- SUA au plasat pana la 8.500 de soldați in stare de alerta, putand fi trimiși in Europa de Est. Asta inseamna ca ar putea fi gata in cinci zile sa intareasca Forța de reacție rapida de 40.000 de oameni a NATO, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby. „Nu a fost luata […] The…

- Polonia a ridicat marti nivelul alertei de amenintare terorista cibernetica la nivel national in urma atacului informatic asupra Ucrainei de saptamana trecuta, adaugand ca noul nivel de alerta este preventiv, informeaza Reuters. Saptamana trecuta, Ucraina a fost lovita de un atac cibernetic care i-a…

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, luni dupa-amiaza, expulzarea a doi diplomati germani, ca reactie la o decizie similara luata de Germania in urma cu cateva zile, dupa un asasinat politic comis in Berlin.