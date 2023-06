Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea presei in UE și nu prea: Spionarea jurnaliștilor in numele 'securitații naționale' ridica ingrijorariUn proiect de lege al UE pentru protejarea libertatii presei a trecut miercuri un prim pas crucial, cu un acord intre statele membre, dar prevederile care lasa usa deschisa spionarii jurnalistilor…

- Germania va livra inca 64 de rachete Patriot sol-aer Ucrainei, alaturandu-se altor state aliate NATO in sustinerea apararii aeriene a Kievului, relateaza dpa. Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a anuntat noua livrare vineri, pe marginea reuniunii ministrilor apararii din statele NATO de…

- Statele Unite au anuntat vanzarea unor sisteme avansate de rachete sol-aer NASAMS Ucrainei pentru aproximativ 285 de milioane de dolari cu scopul de a consolida apararea aeriana a tarii in fata Rusiei, noteaza AFP. „Ucraina are nevoie sa-si consolideze urgent capacitatile de aparare impotriva loviturilor…

- Principalul subiect al intalnirii aliaților Ucrainei, care va avea loc vineri la baza militara Ramstein din Germania, va fi refacerea stocurilor de muniție pentru apararea antiaeriana ucraineana, conform unor surse Financial Times, citate de BBC. Acest lucru este important nu numai pentru apararea impotriva…

- Emmanuel Macron a aterizat in aceasta dimineata in Romania, la intoarcerea din China. Președintele francez s-a intalnit cu omologul sau chinez, Xi Jinping, pentru a-l convinge sa contribuie la eforturile de pace in razboiul dus de Rusia in Ucraina.

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a sugerat joi, 6 aprilie, ca Ucraina sa cedeze Peninsula Crimeea Rusiei pentru a pune capat razboiului, estimand ca presedintele Volodimir Zelenski, ”nu poate sa-si doreasca totul”, noteaza AFP și Agerpres. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, ”nu poate…

- Astfel, a fost aprobata suma de aproximativ 1,6 milioane dolari, ramasa necheltuita din contributia Romaniei la Fondul voluntar al NATO pentru sustinerea fortelor armate din Afganistan (transa a II-a), ce va fi directionata catre Fonduri Voluntare NATO destinate intaririi capacitatii de aparare a Republicii…

- Rusia si China nu creeaza o alianta militara si nu ascund nimic in termeni de cooperare militara, a declarat presedintele rus Vladimir Putin intr-un interviu pentru televiziunea nationala rusa difuzat ieri, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Putin si presedintele chinez Xi Jinping si-au declarat…