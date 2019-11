Stiri pe aceeasi tema

- ​​Un criminal condamnat în Germania în 1982 a reușit sa obțina ștergerea informațiilor despre el din bazele de date online. Curtea Suprema a dat acest verdict, conform BBC. Curtea Constituționala din Karlsruhe s-a pronunțat în favoarea omului care fusese condamnat în…

- Curtea Constitutionala germana a intarit miercuri „dreptul la uitare” pe internet, dandu-i dreptate unui condamnat pentru crima in 1982, care solicita ca numele sau sa nu mai apara in cautarile online,...

- Desi motivarea deciziei CCR cu privire la completele de trei judecatori ar fi trebuit sa clarifice lucrurile, procesele „gulerelor albe” aflate pe rolul Curtii Supreme fie se suspenda, fie se reiau de la zero. In plus, modul de formare a completelor de trei este din nou contestat la Curtea Constitutionala

- Vladimir Putin vrea o enciclopedie online rusa mai ”fiabila” decat Wikipedia, dupa intrarea in vigoare a unei legi controversate menite sa doteze Rusia cu un ”Internet suveran”, izolat de marile servere mondiale, relateaza AFP.

- Situație halucinanta! Un roman, cautat in Germania pentru crima timp de 27 de ani, a fost prins in țara noastra. Acesta este acuzat ca a omorat un alt roman, in urma cu peste doua decenii.

- Unul dintre suspecții in cazul crimei produse duminica in Piața Constituției a fost condamnat pentru o alta crima și a fost eliberat mai devreme, respectiv anul trecut, in baza recursului compensatoriu, au declarat surse din Poliție.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca…

- Dupa ce a comis fapta, asasinul a agațat victima cu o funie de o balustrada, pentru a induce in eroare autoritațile. Deși inițial s-a crezut ca femeia s-a sinucis, tanarul a fost prins și a recunoscut totul. Ancheta a scos la iveala ca Sava J, un roman stabilit in Budesheim (landul Renania-Palatinat),…

- Expertiza judiciara a stabilit ca barbatul nu a avut nicio reactie la apropierea de trecerea de pietoni, pe fondul consumului de alcool, intrand in plin cu bicicleta intr-o femeie de 89 de ani, care s-a lovit puternic la cap dupa ce s-a prabusit pe carosabil.