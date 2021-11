Germania, copleșită de explozia COVID. A început să trimită pacienți în alte țări Germania a transferat in strainatate primii pacienti COVID-19 deoarece sistemul sau sanitar, desi are sectii de ATI bine echipate, se confrunta cu problema personalului medical insuficient, relateaza agentia EFE. Potrivit sursei citate, Germania a inregistrat, joi, peste 65.000 de cazuri noi de COVID-19, un nou record zilnic. Circa 100 din cele 400 de districte ale Germaniei mai aveau joi un singur pat liber la ATI, iar alte aproximativ 50 nu mai aveau niciunul, transmite Agerpres. Desi numarul pacientilor COVID-19 internati la terapie intensiva, circa 3.400 in prezent, este mai mic decat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania a transferat in cursul zilei de astazi, 18 noiembrie 2021, in strainatate primii pacienti COVID-19 in timp ce al patrulea val al pandemiei pune o mare presiune pe sistemul sau sanitar, care desi are sectii de ATI bine echipate se confrunta cu problema personalului medical insuficient, relateaza…

- Germania a transferat in strainatate primii pacienti COVID-19 in timp ce al patrulea val al pandemiei pune o mare presiune pe sistemul sau sanitar, care desi are sectii de ATI bine echipate se confrunta cu problema personalului medical insuficient, relateaza agentia EFE joi, cand Germania a inregistrat…

- Germania a transferat in strainatate primii pacienti COVID-19 in timp ce al patrulea val al pandemiei pune o mare presiune pe sistemul sau sanitar, care desi are sectii de ATI bine echipate se confrunta cu problema personalului medical insuficient, relateaza agentia EFE joi. Germania a inregistrat peste…

- Targul de Craciun din Munchen este anulat din cauza ”creșterii exponențiale” a numarului infecțiilor Covid-19, a anunțat primarul Dieter Reiter. ”Este o veste amara, dar situatia dramatica din spitalele noastre si cresterea exponentiala a numarului de infectii nu imi lasa alta optiune”, a precizat primarul…

- Munchen este primul mare oras german care ia o astfel de decizie anul acesta, in fata virulentei noului val epidemic care afecteaza Germania. Bavaria este unul dintre landurile cele mai afectate de pandemie, relateaza AFP și Agerpres.Pe de alta parte, orasul Nurnberg, din nordul Bavariei, a decis sa…

- Germania, lovita in plin de un nou val Covid-19, a inregistrat 50.196 de cazuri, un prag pe care nu l-a mai depasit de la inceputul pandemiei, si 235 de morti din cauza covid-19, potrivit Institutului Robert Koch. Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a deplans, miercuri, o situatue „dramatica”.…

- Germania se confrunta cu o creștere puternica a numarului de infectari, iar virusului ”se raspandește dramatic”, a atras atenția la Berlin purtatorul de cuvant al Angela Merkel. In vreme ce țara a inregistrat un nou record de imbolnaviri, șefa guvernului inca in funcție a cerut miercuri o intalnire…

- Panama a solicitat retragerea a sapte artefacte precolumbiene dintr-o licitatie prevazuta marti in Germania, argumentand ca obiectele apartin patrimoniului sau, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Ministrul Afacerilor Externe din Panama a anuntat luni ca a solicitat casei de licitatii Gerhard…