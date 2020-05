Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul roman Istvan Kovacs a declarat, intr-un interviu acordat site-ului oficial al Federtiei Romane de Fotbal, ca nu crede ca in anul 2020 meciurile se vor disputa cu suporteri in tribune in contextul pandemiei de coronavirus, dar spera ca acest lucru sa nu se adevereasca."Imi lipseste…

- Clubul Borussia Dortmund, aflat pe locul al doilea in Bundesliga la momentul suspendarii campionatului german de fotbal, se teme ca va fi in dezavantaj daca sezonul se va relua cu portile inchise, pentru ca va pierde sustinerea importanta a fanilor, relateaza DPA. Sezonul din Germania a fost intrerupt…

- Cancelarul Angela Merkel a declarat, in aceasta saptamana, ca Germania a atins un "succes intermediar fragil" in lupa sa impotriva coronavirusului, iar iesirea din izolare va incepe saptamana urmatoare cu o redeschidere partiala a magazinelor si cu redeschiderea scolilor din 4 mai. Ministrul german…

- Bundesliga se va desfașura cu doar 239 de persoane pe stadion, gala UFC de peste 10 zile va avea loc pe o insula privata, iar Australian Open 2021 anunta inca de pe acum restrictii incredibile China a ridicat restrictiile, Austria a anuntat ca va face acelasi lucru in cel mult doua saptamani, Federatia…

- ​Cluburile din primele doua ligi germane de fotbal au planuit reluarea sezonului 2019/2020 la începutul lunii mai si finalizarea lui la sfârsitul lunii iunie, cu meciuri fara spectatori, în cazul în care autoritatile sanitare îsi vor da acordul în pofida pandemiei…

- Presedintii cluburilor din Bundesliga si din Liga a II-a din Germania au votat in unanimitate ca vor sa se reia sezonul 2019-2020 cu orice pret. Liga Profesionista de Fotbal din Germania a decis amanarea campionatelor interne pana la 30 aprilie, anunța MEDIAFAX.Președinții cluburilor din Germania…

- Serie A e, deocamdata, suspendata, iar partidele din Franta si Germania, spre exemplu, se disputa in fata unor tribune goale. Si Liga I a recurs la aceasta masura, insa, in ultimele ore, s-a tot vorbit despre suspendarea campionatului.