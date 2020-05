Guvernul german, care a gazduit in ianuarie un summit referitor la conflictul din Libia, a aprobat de atunci exporturi de armament in valoare de 331 milioane de euro catre state acuzate ca sprijina partile in conflict in aceasta tara, a indicat Ministerul Economiei de la Berlin, transmite duminica DPA. Intre 20 ianuarie si 3 mai, doar catre Egipt au fost aprobate exporturi de circa 308,2 milioane de euro, a comunicat ministerul la interpelarea unui om politic. De asemenea, au fost autorizate livrari de armament in valoare de 15,1 milioane de euro catre Turcia si de 7,7 milioane de euro catre Emiratele…