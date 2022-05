Germania incearca sa accelereze constructia terminalului pentru a importa gaze naturale lichefiate din diverse tari, inclusiv din Statele Unite. ”Avem o sansa mare sa facem ce este in mod normal imposibil in Germania: sa construim un terminal de gaze naturale lichefiate in aproximativ 10 luni si sa il conectam la alimentarea cu gaze germane”, a declarat vicecancelarul si ministrul Economiei, Robert Habeck. Germania a fost supusa presiunii din partea Ucrainei si a altor state europene sa renunte la aprovizionarea cu energie rusa de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, pe 24 februarie. Habeck…