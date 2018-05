Germania construieste inca un gazoduct care transporta gaze rusesti in Europa, in ciuda opozitiei intampinate pe continent

Lucrarile premergatoare constructiei sectiunii offshore a gazoductului Nord Stream 2 au debutat marti in Germania, a anuntat consortiul condus de grupul rus Gazprom care este responsabil pentru acest proiect, cu cateva zile inaintea vizitei cancelarului german in Rusia.



Grupul rus Gazprom livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream-2, ce presupune constructia a…