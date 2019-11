Germania: Consilierii Guvernului nu se aşteaptă la o recesiune profundă, în pofida slăbiciunii economiei Consilierii Guvernului nu cred ca este nevoie de un pachet de stimulare a economiei, dar se asteapta la un avans al PIB-ului Germaniei de doar 0,5% anul acesta si de 0,9% anul viitor, din cauza incetinirii pe plan global si a tensiunilor comerciale. Guvernul german estimeaza o expansiune de 0,5% in 2019 si de 1% in 2020. Perioada de crestere economica slaba va dura probabil cel putin pana anul viitor. In loc sa adopte masuri de stimulare a economiei, ar trebui ca instrumentele existente sa fie lasate sa functioneze, apreciaza Consiliul inteleptilor. Cei cinci economisti sustin ca educatia,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

