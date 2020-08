Stiri pe aceeasi tema

- Germania, care detine in prezent Presedintia Consiliului UE, a propus luni Uniunii Europene sa analizeze posibilitatea de a impune noi sanctiuni asupra Belarusului, dupa scrutinul prezidential si actiunile de reprimare, informeaza agentia de presa Reuters potrivit Mediafax.Uniunea Europeana…

- Ciocnirile violente dintre forțele de securitate și protestatari, dupa alegerile prezidențiale de duminica, au lasat in urma un mort și numeroși raniți, dar și sute de arestari, potrivit societații civile de la Minsk, citate de site-ul The Moscow Times. Și, in vreme ce președintele Aleksandr Lukașenko…

- Presedintele in exercitiu al Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a castigat alegerile desfasurate duminica in aceasta tara, obtinand 80,23% din voturi, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala, citand rezultatele preliminare ale unui scrutin tensionat, marcat de violente si acuzatii de fraude electorale,…

- Mai mult de 50 de persoane au fost retinute la Minsk si peste 120 la nivel national, dupa protestele masive din Belarus, produse ca urmare a faptului ca Aleksandr Lukasenko este aproape sa castige al saselea mandat consecutiv de președinte, a anuntat organizatia pentru drepturile omului Viasna, preluata…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat vineri ca va raspunde cu masuri similare la sanctiunile Uniunii Europene impotriva unui serviciu de informatii rus pentru presupuse atacuri informatice, transmite Reuters. Uniunea Europeana a adoptat joi sanctiuni impotriva a sase persoane si trei…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat vineri ca va raspunde cu masuri similare la sanctiunile Uniunii Europene impotriva unui serviciu de informatii rus pentru presupuse atacuri informatice, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Ambasadorul Chinei în Germania, Wu Ken, a fost convocat vineri la Ministerul de Externe de la Berlin, pentru a oferi clarificari despre legea privind siguranta nationala din provincia Hong Kong, afirma surse citate de publicatia Süddeutsche Zeitung potrivit Mediafax. „Ambasadorul…

- Egiptul, Franta, Germania si Iordania au avertizat marti Israelul in legatura cu anexarea unor parti din teritoriile palestiniene, declarand ca aceasta actiune ar putea avea consecinte asupra relatiilor bilaterale, informeaza Reuters.Intr-un comunicat distribuit de Ministerul de Externe german,…