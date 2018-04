Stiri pe aceeasi tema

- Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, l-a avertizat, duminica, pe presedintele SUA, Donald Trump, sa nu rupa acordul nuclear semnat in 2015 cu Teheranul, adaugand ca un astfel de gest ar genera un precedent periculos, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.ro.

- Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, l-a avertizat, duminica, pe presedintele SUA, Donald Trump, sa nu rupa acordul nuclear semnat in 2015 cu Teheranul, adaugand ca un astfel de gest ar genera un precedent periculos, relateaza site-ul postului CNN.

- Jean-Yves Le Drian, ministrul de Externe al Frantei, a declarat, luni, ca Teheranul trebuie sa rezolve preocuparile legate de programul sau balistic, in caz contrar Iranul risca noi sanctiuni economice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rachetele balistice ale Iranului pot…

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul este preocupat…

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul…

- Presedintele Hassan Rouhani a declarat sambata ca Iranul va respecta obligatiile acordului nuclear international din 2015, semnat cu sase puteri mondiale pentru a-i limita controversatul program nuclear.Declaratia a fost facuta de Rouhani la un eveniment in New Delhi, potrivit Reuters.…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a acuzat, duminica, Statele Unite ca ameninta Rusia cu noi arme nucleare, dupa ce Washingtonul a publicat un raport privind politica SUA în domeniul nuclear în care sunt anuntate planuri de modernizare a arsenalului atomic, informeaza agentia de…

- Guvernul german a insistat ca va continua sa considere ca inadmisibil un proces asupra unui presupus genocid comis cu peste un secol in urma pe teritoriul unde se regaseste astazi statul Namibia, dupa ce doua grupuri etnice africane au dat in judecata Germania la New York, relateaza dpa.Pozitia…