Comitetul executiv al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), partidul cancelarului german Angela Merkel, a decis sa amane congresul formatiunii, prevazut initial pentru 4 decembrie, au declarat luni surse CDU pentru Reuters.



Membrii comitetului executiv au votat in unanimitate in favoarea unei propuneri a liderei CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, de a decide pe 16 ianuarie daca va fi posibila desfasurarea intalnirii cu cei 1.001 de delegati in plina pandemie de COVID-19.



Daca situatia sanitara legata de pandemie va continua sa fie neclara, CDU va trebui sa ia in calcul desfasurarea…