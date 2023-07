Germania confiscă mașinile cu numere rusești (BBC) Dupa mai multe confiscari de mașini cu numere de inmatriculare rusești in Germania, ambasada Rusiei la Berlin a recomandat rușilor sa se abțina de la calatoriile cu mașini particulare in Europa, care a inasprit sancțiunile impotriva Rusiei pentru invazia sa in Ucraina, informeaza BBC Rus. Primele confiscari au devenit cunoscute inca din luna mai, iar in iulie existau deja zeci de astfel de cazuri. Victimele au povestit despre ele atat in mass-media, cat și pe rețelele lor de socializare. CITESTE SI Aliații lui Putin sunt infailibili! Brazilia, Venezuela și Cuba au blocat noi sancțiuni la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

