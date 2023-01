Germania a confirmat, miercuri, ca va trimite tancuri de tip Leopard 2 in Ucraina, armament greu pe care Kievul il considera crucial in opținerea victoriei in fața Rusiei. Pe de alta parte, Moscova considera aceasta mișcare tactica „o provocare inutila”. Cancelarul german Olaf Scholz se afla de mai multe saptamani in mijlocul unor presiuni tot mai mari in vederea livrarii de tancuri grele si autorizarii altor aliati din cadrul NATO sa efectueze livrari, inaintea unor eventuale ofenise, in primavara, ale celor doua parti, care sa schimbe cursul razboiului. Pana acum, Guvernul lui Scholz, a blocat…