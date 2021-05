Germania confirmă că SUA au renunţat la sancţiunile împotriva companiei care construieşte Nord Stream 2 şi a directorului ei Statele Unite ale Americii au decis ridicarea sanctiunilor impuse companiei care construieste controversatul gazoduct Nord Stream 2 si directorului acesteia, a confirmat miercuri Germania, transmite dpa. Berlinul si Washingtonul dispun astfel de un ragaz de trei luni pentru a reglementa disputa legata de proiect, relateaza Agerpres.

"Exista o decizie prezidentiala de anulare a sanctiunilor impuse Nord Stream 2 si a CEO-ului acesteia, care este cetatean german", a declarat ministrul de externe german Heiko Maas în cadrul unei conferinte de presa.

Maas a explicat ca administratia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

