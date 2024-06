Germania: ciocniri violente între poliție și protestatari la conferința partidului extremist AfD Conferința partidului german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a inceput sambata in orașul Essen din vestul țarii cu o serie de ciocniri violente intre protestatarii adunați și forțele de ordine, scrie presa germana. Delegații AfD (Alternativa pentru Germania) se reunesc pentru aceasta conferința timp de doua zile, dupa ce au ieșit invingatori in […] The post Germania: ciocniri violente intre poliție și protestatari la conferința partidului extremist AfD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni protesteaza pe strazile din orașul german Essen fața de partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania. Au avut loc ciocniri intre protestatari si politie, inaintea congresului AfD.

- O tanara de 17 ani si un barbat de 24 de ani au fost gasiti morti intr-o camera a unui hotel din Sectorul 6 al Capitalei. Din primele date, barbatul a ucis-o pe fata, iar apoi s-a sinucis. ”La data de 25 iunie 2024, Politia Capitalei- Sectia 20 Politie a fost sesizata de catre o […] The post Descoperire…

- Un consens neobișnuit și neașteptat de rapid pare sa se fi format in privința principalelor patru funcții din Uniunea Europeana, la doar cateva zile de la alegerile europarlamentare: Ursula von der Leyen (Germania) ar urma sa ramana președinta a Comisiei Europene pentru un nou mandat, portughezul Antonio…

- Poliția Romana a declanșat o ancheta interna pentru a verifica modul in care Diana Șoșoaca, aflata in campanile electorala și imbracata in uniforma militara, a ajuns sa urce pe o motocicleta de Poliție. Valer Kovacs, agentul care i-a permis Dianei Șoșoaca sa se urce pe motocicleta, a anunțat ca deja…

- Videoclipul viral cu Marina Satti, reprezentanta Greciei la competiția Eurovision 2024, care a fost surprinsa in timp ce casca și se arata neinteresata, parand chiar ca adoarme la o conferința de presa in timpul declarațiilor reprezentantului Israelului, a generat un val de reacții. This is Greece…

- Poliția din Istanbul a reținut zeci de persoane care au incercat sa ajunga miercuri, 1 mai, in piața centrala Taksim. BREAKING: Turkey's police use pepper spray, tear gas to disperse protesters amid banned Labour Day rally in Istanbul pic.twitter.com/vcWaqGehBq — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avut o prima reacție, sambata, dupa conferința de presa organizata de candidatul coaliției la Primaria Capitale, Catalin Cirstoiu. Ciolacu a spus ca „in acest moment” Cirstoiu este candidatul alianței PSD-PNL, ca a avut un schimb de mesaje cu acesta, iar luni va exista…

- Un barbat de 37 de ani a fost reținut de polițiștii din Iași din greșeala, fiind confundat cu o alta persoana care ar fi jefuit un seif din locuința unui om de afaceri. Cand și-au dat seama de incurcatura, agenții l-au eliberat pe barbatul care nu are nicio legatura cu jaful. Acesta a depus acum […]…