- Demonstratiile din orasul german Kassel (landul Hessa) impotriva restrictiilor legate de COVID-19 au degenerat sambata in violente intre politie si protestatari, transmite dpa, informeaza Agerpres. Politia a afirmat ca mai multe mii de persoane s-au adunat in centrul orasului Kassel pentru…

- Mii de persoane au protestat sambata, in mai multe orase din Germania, fata de restrictiile antiepidemice, iar in anumite zone au avut loc confruntari intre demonstranti si fortele de ordine. Au avut loc proteste in orasele Berlin, Munchen, Dresda, Dusseldorf si Erfurt. Vezi și: CTP il acuza…

- Sambata au loc proteste in mai multe orașe din Germania. Cetațenii protesteaza fața de masurile anti-pandemie. In cadrul manifestațiilor au avut loc violențe intre demonstranți și oamenii legii. Oamenii au ieșit in strada in Berlin, Munchen, Dresda, Dusseldorf si Erfurt. Conform publicatiei Bild ,…

- Odata cu restrictiile impotriva raspandirii COVID-19, supermarketurile au ramas in Germania unele dintre putinele locuri unde se mai poate socializa; prin urmare, filiala lantului comercial Edeka din orasul bavarez Volkach ii invita pe cei singuri sa vina la cumparaturi la supermarketul sau in fiecare…

- Mai multe ciocniri au avut loc in cursul noptii de marti spre miercuri la Tripoli, mare oras din nordul Libanului, intre fortele de securitate si tineri care manifestau impotriva restrictiilor sanitare, a transmis miercuri Crucea Rosie libaneza, conform careia cel putin 45 de persoane au fost ranite,…

- Ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine au avut loc, duminica, in mai multe orase din Olanda, in timpul protestelor fata de restrictiile din pandemie, inasprite incepand de sambata, relateaza AFP, conform news.ro. In Museumplein, piata din centrul orasului Amsterdam, politistii au…