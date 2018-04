Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen planuieste sa schimbe logo-ul companiei pentru prima data in ultimii sase ani, incat se pregateste pentru era masinilor electrice si incearca sa stearga din constiinta colectiva scandalul emisiilor – celebrul Dieselgate – care a distrus imaginea companiei, potrivit Bloomberg. …

- Industria auto germana trebuie sa investeasca semnificativ in dezvoltarea masinilor electrice si a facilitatilor de productie pentru baterii in Europa, pentru a face fata concurentei pe plan global, a afirmat ministrul Economiei, Peter Altmaier, intr-un interviu aparut luni in publicatia Bild.…

- Tendinta de scadere a vanzarilor de autoturisme echipate cu motoare diesel in Germania s-a agravat in martie, prima luna care a urmat dupa ce un tribunal german a decis ca autoritatile locale pot interzice accesul vehiculelor diesel mai vechi, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit datelor…

- Potrivit datelor publicate miercuri de Autoritatea Federala din domeniul Transporturilor (KBA), vanzarile de autoturisme diesel in Germania, cea mai mare piata auto din Europa, au scazut cu un sfert luna trecuta, dupa o scadere de 19,5% in luna februarie si una de 17,6% in luna ianuarie. In luna februarie,…

- Tendinta de scadere a vanzarilor de autoturisme echipate cu motoare diesel in Germania s-a agravat in martie, prima luna care a urmat dupa ce un tribunal german a decis ca autoritatile locale pot interzice accesul vehiculelor diesel mai vechi. Potrivit datelor publicate miercuri de Autoritatea…

- Atentia pe care o acorda producatorul german Romaniei, in ceea ce priveste noul Touareg, nu este intamplatoare. Tara noastra s-a aflat anul trecut pe locul al treilea in Europa in clasamentul vanzarilor SUV-ului german, dupa Germania si Marea Britanie. Noua generatie Touareg pastreaza izul estetic inspirat…

- Producatorii auto au condamnat experimentele care au expus oamenii la emisii de fum de motorina, promitand sa investigheze testele a caror divulgare ameninta sa deschida o noua etapa a controversei privind emisiile care au afectat industria in 2015. Studiul a fost sustinut de un grup fondat de Volkswagen…

- Mai multe companii auto din Germania sunt acuzate in presa straina ca au folosit oameni si maimute pentru a testa efectele inhalarii gazelor de esapament. Volkswagen, BMW si Daimler sunt acuzate ca ar fi folosit 25 de tineri ca sa inhaleze, ore la rand, gaze de esapament. Experimente similare ar fi…