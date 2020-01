Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avut o discutie telefonica cu omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif, sâmbata, a doua zi dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani într-un raid american de la Bagdad, relateaza AFP.Potrivit unui comunicat al diplomatiei ruse, Serghei…

- Ministrul de Externe de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, a condamnat vineri asasinarea liderului Forțelor speciale ale Gardienilor Revoluției, generalul iranian Qassem Soleimani, afirmand ca aceasta acțiune reprezinta "o escaladare nesabuita și extrem de periculoasa", relateaza site-ul agenției…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a pledat pentru dezarmare nucleara in timpul unei vizite efectuate vineri in orasul japonez Hiroshima, dar s-a pronuntat impotriva unei retrageri unilaterale a armelor atomice stationate de catre SUA in Germania, informeaza agentia DPA. ''Nu…

- Germania este dispusa sa accepte o amanare pe termen scurt a procesului Brexit pentru a permite Parlamentului Marii Britanii sa ratifice acordul intr-un mod rezonabil, a declarat Heiko Maas, ministrul de Externe de la Berlin, informeaza agenția de știri Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Plecare…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a declarat luni ca spera ca parlamentarii britanici sa voteze pentru ieșirea din UE cu un acord și a adaugat ca ar putea fi posibila o amanare de scurta durata a Brexit daca Londra are nevoie de mai mult timp pentru adoptarea legislației, potrivit Reuters,…

- Dupa Norvegia, și guvernul Angela Merkel a suspendat toate exporturile de armament spre Turcia ca reactie la ofensiva militara turca din Siria, a declarat sambata Heiko Mass, ministrul german de Externe, citat de publicatia Bild."In contextul ofensivei militare turce in nord-estul Siriei,…

