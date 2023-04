Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german cere Uniunii Europene sa impuna sanctiuni impotriva sectorului nuclear din Rusia, in contextul continuarii agresiunii ruse contra Ucrainei, transmite sambata DPA, potrivit Agerpres.''Este evident ca Rusia foloseste intentionat dependentele din sectorul energiei ca mijloc de a exercita…

- Polonia a blocat, vineri, o noua serie de sanctiuni europene menite sa loveasca economia Rusiei pentru invazia ei asupra Ucrainei, invazie declansata in urma cu exact un an, au anuntat surse diplomatice de la Bruxelles. Un pachet „foarte substantial” de sanctiuni ce includeau noi restrictii pentru exporturi…

- Statele Unite intentioneaza sa anunte, vineri, un ajutor de 250 milioane de euro pentru consolidarea infrastructurii energetice a Ucrainei, in contextul atacurilor rusesti, precum si un ajutor de 300 de milioane de dolari destinat Republicii Moldova, pentru a ajuta Chisinaul sa isi reduca dependenta…

- Ministerul de Externe va trimite, joi, Comisiei Europene poziția Romaniei, care se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe Canalul Bastroe, anunța diplomația de la București intr-un comunicat. Ministerul precizeaza ca nu a primit nicio informare de la vreo autoritate romana ca in momentul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi astazi in Marea Britanie, in prima sa vizita de la invadarea Ucrainei de catre Rusia anul trecut, potrivit bbc. Guvernul britanic a menționat ca se va intalni cu prim-ministrul Rishi Sunak și va ține un discurs in Parlament mai tarziu. Guvernul a anunțat,…

- Rusia a trimis primul tanc robot in estul Ucrainei, pentru a contracara atacurile tancurilor Leopard, furnizate de Germania armatei ucrainene. „Robotul ucigaș” autonom, intitulat „Marker”, are ca scop sa infrunte și sa distruga tancurile americane și germane care au fost trimise in Ucraina. Tancul –…

- Tratatul intre Rusia si SUA cunoscut ca Noul START, privind controlul armamentului nuclear, ar putea expira dupa 2026, a afirmat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, intr-un interviu difuzat luni de agentia RIA Novosti, preluata de Reuters. „Este un scenariu foarte posibil”, a spus el. Negocierile…

- Rusia va construi 25 de inchisori in regiunile anexate ale Ucrainei, aproape jumatate urmand sa fie in regiunea Donețk. Guvernul rus a insarcinat autoritatile sa construiasca 25 de colonii penitenciare in regiunile anexate din Ucraina, a relatat, miercuri, monitorul oficial al parlamentului, Parlamentskaia…