- Armin Laschet, premier regional care s-a poziționat drept succesor al politicii centriste a cancelarului Angela Merkel, a fost ales sâmbata drept noul lider al CDU, plasându-se pe prima poziție pentru a deveni urmatorul cancelar al Germaniei, relateaza Reuters.Cu o majoritate de 521…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis un mesaj omologului sau francez, Emmanuel Macron, care a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. "Transmit cele mai bune ganduri presedintelui Emmanuel Macron. Va doresc multa sanatate si o recuperare rapida", a scris seful statului, joi, pe Twitter.…

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, lucreaza la un pachet de sprijin in valoare de pana la 10 miliarde de euro, destinat despagubirii companiilor pentru veniturile pierdute ca urmare a unei noi restrictii anti-Covid-19, anunta Reuters, citata de agerpres . „Situatia este foarte, foarte serioasa.…

- Numarul de noi cazuri de coronavirus in Germania va ajunge probabil la 20.000 de infecții pe zi la sfarșitul acestei saptamani, a declarat marți ministrul Economiei Peter Altmaier. „Ne confruntam cu o creștere exponențiala”, a declarat Altmaier la o videoconferința. El a mai spus ca in Germania, numarul…

- Comitetul executiv al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), partidul cancelarului german Angela Merkel, a decis sa amane congresul formatiunii, prevazut initial pentru 4 decembrie, au declarat luni surse CDU pentru Reuters. Membrii comitetului executiv au votat in unanimitate in favoarea unei…

- Guvernul german comanda un studiu cu privire la rasismul institutional in societate, a anuntat ministrul german de Interne Horst Seehofer, relateaza Reuters potrivit news.ro.Acest studiu urmeaza sa cuprinda o parte consacrata in mod specific rasismului in cadrul politiei, in urma urma unui…