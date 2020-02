Germania, cel mai mare producator de branza din UE in 2018 Germania a fost in 2018 cel mai mare producator de branza din UE, cu o cantitate de 2,2 milioane tone sau 22% din totalul UE, urmata de Franta (1,9 milioane tone) si Italia (1,3 milioane tone), arata datele publicate vineri de Eurostat, informeaza AGERPRES . Romania se afla undeva la jumatatea clasamentului, cu o productie de 96.000 de tone, fiind devansata de tari mai mici precum Lituania (101.000 de tone), Cehia (130.000 de tone), Austria (202.000 de tone) sau Grecia (219.000 de tone), Potrivit acestor date, productia de lapte brut a fermelor din UE a crescut cu 1,6 milioane tone in 2018 comparativ… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

