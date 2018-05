Germania: Cel mai mare hub de internet contestă în justiţie supravegherea exercitată de serviciile de informaţii Cel mai mare hub de internet din lume, De-Cix, a contestat miercuri, in fata Curtii federale administrative germane, legalitatea supravegherii exercitate asupra sa de serviciile secrete din aceasta tara, transmite AFP.



Actiunea in justitie a companiei germane De-Cix este indreptata impotriva Ministerului de Interne, sub a carui supervizare se afla serviciul german de informatii externe (BND).



Acesta exploateaza de ani fluxurile internationale de date prin intermediul hubului gigantic De-Cix, instalat la Frankfurt si la care sunt legati numerosi operatori de telecomunicatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

