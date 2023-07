Stiri pe aceeasi tema

- Cu o lungime totala de 1.974 metri și o deschidere centrala de 1.120 de metri, podul suspendat peste Dunare, de la Braila, este al treilea ca dimensiune din Europa. Contractul in valoare de 1.99 miliarde de lei a fost semnat in 2018, iar acum suntem tot mai aproape de inaugurare. Inițial, autoritațile…

- ​Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav va incepe sa funcționeze incepand de joi, 15 iunie. Primele avioane vor decola catre cateva orașe din Europa. Primul zbor va fi efectuat de un avion care va veni de la București, fiind pilotat de fiul cosmonautului Dumitru Prunariu.

- Munții Fagaraș adapostesc o adevarata bogație in ce privește flora și fauna. Printre speciile de animale care au inceput sa repopuleze de cativa ani zona se regasesc si zimbri. Zilele trecute, reprezentanții Fundatiei Conservation Carpathia au surprins cu camerele de monitorizare amplasate in zona imagini…

- Valentin Lazea, economist – șef al BNR – face o radiografie realista a politicilor economice, așa cum sunt ele – nefardate, incercand sa reveleze cititorului de ce mecanismele prin care realitatea (falsa sau nu) ni arata așa cum… se vede. Tot mai multa lume se intreaba daca, odata intrata in grupul…

- Fondata in anul 1952, vinaria Cricova este o adevarata bijuterie a Republicii Moldova, care duce faima departe peste hotarele țarii. Și daca celebrele beciuri de la Cricova sunt anual vizitate de zeci de mii de turiști europeni, vinurile produse aici se bucura de aprecierea consumatorilor din 17 state…

- Dan Petrescu a fost extrem de furios dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1, meci ce a diminuat dramatic sansele campioanei la titlu. Petrescu a facut o adevarata criza de nervi in momentul in care Raud Petrescu i-a anulat cartonasul rosu lui Andrei Ivan dupa ce a consultat imaginile. Dan Petrescu…

- McCann Worldgroup și UM Romania a lansat ieri, 26 aprilie 2023, studiul „The Truth About New Europe 2023” – un studiu pan-european orientat spre viitor, care prezinta așteptarile pe care Europa de astazi le are pentru liderii de maine. Studiul a fost intreprins pe baza unui eșantion de 12.000 de cetațeni…

