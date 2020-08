Stiri pe aceeasi tema

- Partidul lui Gheorghe Cavcaliuc, fost șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție (IGP), numit Partidul Acasa Construim Europa (PACE), a fost constituit oficial, la primul congres al formațiunii politice, iar Cavcaliuc a fost ales președinte al acestuia. Liderul partidului a anunțat cine sint…

- Germania a aprobat livrari de armament in valoare de milioane de euro catre Turcia, chiar si dupa ce armata turca a lansat o ofensiva in Siria, informeaza luni dpa. Informatia este inclusa in raspunsul la o interpelare parlamentara a deputatei Sevim Dagdelen din partidul Die Linke (Stanga).…

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a anuntat miercuri ca da in judecata guvernul german si pe cancelarul Angela Merkel pentru comentariile pe care ea le-a facut dupa alegerea soc a unui premier in landul Turingia la inceputul acestui an, relateaza dpa.Votul din 5…

- Nathan Law, unul dintre cei mai influenti lideri pro-democratie din Hong Kong, fost lider al protestelor umbrelelor studentesti, a anuntat ca a parasit regiunea semiautonoma, intrucat risca sa fie inchis sub noua legislatie in materie de securitate nationala intrata in vigoare marti. China a numit un…

- Germania desfiinteaza una dintre cele patru companii ale unitatii militare de elita Kommando Spezialkrafte, destabilizata de o serie de scandaluri cu privire la legaturi ale unor membri ai KSK cu miscarea de extrema dreapta.

- In timp ce in multe tari cad statui ale unor figuri istorice ale trecutului colonialist, in siajul mortii lui George Floyd in SUA, o statuie a lui Lenin va fi dezvelita sambata in orasul german Gelsenkirchen, in vestul tarii, la mai bine de 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, noteaza AFP,…