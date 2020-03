Germania: Cea mai mică mortalitate cauzată de COVID-19. Face jumătate de milion de teste săptămânal Germania, desi puternic afectata de epidemie, cu 36.508 cazuri confirmate oficial, inregistreaza doar 198 de decese, o rata de mortalitate dintre cele mai reduse, de 0,5%, mult sub Franta (5,2%) ori Spania (7%), scrie stiripesurse.ro. Germania a crescut numarul testelor efectuate pentru depistarea infectarii cu coronavirus la 500.000 pe saptamana, aceasta detectare precoce ajutand in The post Germania: Cea mai mica mortalitate cauzata de COVID-19. Face jumatate de milion de teste saptamanal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

