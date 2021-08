Germania: Ce a declanșat explozia de la uzina de tratare a deșeurilor Exploziade la o uzina de tratare a deșeurilor din Germania în iulie, care a provocat șapte decese, a fost probabil cauzata de o reacție chimica în interiorul unui rezervor de stocare a deșeurilor, au declarat luni autoritațile locale, citând un raport intermediar, potrivit AFP.



Aceasta explozie a lasat, de asemenea, 31 de raniți, în timp ce detonarea a fost auzita pâna la patruzeci de kilometri în jur și a provocat o uriașa coloana de fum de negru.



Accidentul a avut loc pe 27 iulie în zona industriala din Chempark din Leverkusen (Renania



