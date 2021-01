Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si Annegret Kramp-Karrenbauer, ministru al Apararii si presedintele în functie al Uniunii Crestin-Democrate (CDU, centru-dreapta), au pledat vineri seara, pentru unitate si au declarat ca asteapta determinare din partea viitorului lider al partidului, potrivit…

- Scrutinul intern pentru desemnarea liderului Uniunii Crestin-Democrate (CDU) nu va stabili in mod automat candidatul pentru postul de cancelar al Germaniei, in contextul in care nu este exclusa desemnarea pentru aceasta functie a liderului Uniunii Crestin-Sociale (CSU), Markus Soder. Friedrich…

- Germania va primi peste 130 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19, a declarat miercuri ministrul german al sanatatii Jens Spahn, adaugand ca primele livrari ale vaccinului produs de compania Moderna sunt asteptate saptamana viitoare, relateaza Reuters. Cele 130 de milioane de doze ar fi suficiente…

- Angela Merkel a indemnat miercuri la introducerea de noi restrictii pana la mijlocul lui ianuarie pe intreg teritoriul Germaniei, unde masurile existente s-au dovedit insuficiente pentru a limita numarul de contaminari cu noul tip de coronavirus, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Cancelarul german…

- Ungaria si Polonia au obtinut o "mare victorie" in dezbaterea asupra bugetului Uniunii Europene, sustine portalul ungar de stiri Origo, citat joi de MTI. Origo a relatat miercuri seara ca Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a acceptat conditiile stabilite de premierul ungar Viktor Orban si omologul…

- Germania va intra in "lockdown limitat" Foto: Arhiva. Șefa executivului german, Angela Merkel, a convenit cu responsabilii landurilor federale instituirea unui așa-numit lockdown limitat, în paralel cu înasprirea regulilor existente. "Avem nevoie de un efort național" - a…

- Peter Beyer, membru al Partidului Crestin Democrat al cancelarului Angela Merkel, a spus ca Biden ar oferi un ton mai colaborativ decat presedintele Donald Trump, care a descris politicile comerciale si de cheltuieli ale Germaniei ca ”foarte proaste”. Trump se afla in urma lui Joe Biden in sondajele…