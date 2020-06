Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea Berlinului a adoptat o lege impotriva discriminarii - interzisa in Germania - care provoca vineri critici din partea sindicatelor po​litistilor, pe fondul unei mobilizari in Statele Unite dupa moartea lui George Floyd, relateaza AFP.

- Liderul miscarii PEGIDA, Lutz Bachmann, a completat o cerere pentru a se inscrie in partidul de extrema-dreapta 'Alternativa pentru Germania' (AfD), oferindu-se sa demisioneze de la conducerea PEGIDA daca este necesar, transmite dpa potrivit Agerpres. Bachmann, care a fondat miscarea PEGIDA la Dresda…

- Ministrul de Externe al Luxemburgului, Jean Asselborn, cere guvernului german sa inceteze controalele la frontiera intre cele doua țari, controale instituite ca urmare a eforturilor de combatere a raspandirii pandemiei de coronavirus.Intr-o scrisoare adresata ministrului de Interne al Germaniei, Horst…

- Curtea Constituționala federala a fost sesizata de o asociație musulmana din nordul Germaniei, care a contestat interzicerea rugaciunii de vineri intr-o moschee , in plin Ramadan, de catre autoritațile din Saxonia Inferioara, scrie AFP. Judecatorii CC au dat dreptate sesizarii și au infirmat decizia…

- Co-presedintele partidului de extrema-dreapta 'Alternativa pentru Germania' (AfD) Jorg Meuthen doreste ca formatiunea lui sa se separe de factiunea cea mai radicala intitulata 'Aripa' si plasata recent sub supraveghere politieneasca, a anuntat politicianul in presa germana, transmite agentia France…

- Germania nu se confrunta numai cu pandemia de coronavirus, ci și cu un deficit uriaș de muncitori in domeniul agricol.Aceștia proveneau, in principal, din Romania și Polonia și lucrau ca sezonieri pe lunile de vara, insa acum, din cauza restricțiilor impuse, nu mai pot ajunge in Germania.”Redeschideți…

- SUA ar fi oferit 1 mld. dolari, pentru a cumpara un vaccin pentru COVID-19, dezvoltat de cercetatorii germani. Germania solicita colaborare: "Vom invinge virusul doar impreuna, nu unul impotriva celuilalt" Oficiali germani au subliniat ca doresc o colaborare in cercetarile pentru crearea unui…