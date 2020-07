Stiri pe aceeasi tema

- Prelungirea carantinei priveste persoanele care au lucrat in abator sau care au locuit impreuna cu acestea in locuintele comunale in perioada 3-17 iunie. Masura nu se aplica persoanelor testate pozitiv pentru COVID-19 care intre timp s-au vindecat, scrie agerpres.ro. Peste 1.500 de lucratori…

- Muncitorii de la abatorul german din Guetersloh, unde s-a descoperit un focar major de coronavirus, vor ramane in carantina pana pe 17 iulie, au decis miercuri autoritatile locale, potrivit Agerpres. La acest abator, devenit cel mai mare focar de COVID-19 din Europa, au fost infectați aproape 1.000…

- Lucratorii de la abatorul german din Guetersloh, unde s-a descoperit un focar major de coronavirus, vor trebui sa ramana in carantina pana pe data de 17 iulie, au anuntat miercuri autoritatile locale, in timp ce cancelarul Angela Merkel a confirmat eliminarea contractelor de munca temporare in acest…

- Interdictiile de circulatie in districtul Guetersloh, unde s-a constatat un focar de infectie cu coronavirus la un abator al Grupului Toennies, au fost prelungite cu o saptamana, relateaza Reuters, citata de Agerpres. La acest abator, devenit cel mai mare focar de COVID-19 din Europa, au fost infectați…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Tarnaveni a anuntat, luni, ca a inregistrat un dosar penal avand ca obiect infractiunea de fals in declaratii, dupa ce trei persoane au mintit la intrarea in tara ca vin din Ungaria si nu din Germania, cum era in realitate, pentru a nu intra in carantina. “In cursul…

- Unii sezonieri romani ajunși in Germania au probleme: angajatorii ii amenința cu anchete penale și nu respecta masurile de carantina, transmite postul de Radio Deutsche Welle, care a realizat o ancheta pe aceasta tema. Se pare ca fermierii germani interpreteaza diferit regulile emise de guvernul federal…

- Lucratorii sezonieri reprezinta o problema pentru toate țarile vest-europene. In Franța, de exemplu, lipsesc aproximativ 200.000 de lucratori sezonieri: aici ministrul Agriculturii, Didier Guillaume, a propus persoanelor aflate in șomaj tehnic sa lucreze pe campuri. Paris a lansat, de asemenea, o platforma…

- Ambasada Romaniei la Berlin anunta ca s-a semnat acordl cu privire la intrarea in Germania a lucratorilor sezonieri."Miniștrii federali ai agriculturii si sanatații au ajuns la un acord privind intrarea in Germania a 40.000 lucratori sezonieri in luna aprilie, respectiv inca 40.000 in luna mai – din…