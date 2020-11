Germania: Carantina parțială se prelungește până pe 20 decembrie Cancelarul german Angela Merkel a convenit miercuri cu liderii celor 16 landuri prelungirea pana pe 20 decembrie a carantinei parțiale, pentru combaterea pandemiei. Restricțiile ar putea sa ramana in vigoare si in luna ianuarie, transmit dpa si Reuters. „Numarul infectarilor ramane la un nivel mult prea mare”, a declarat Merkel, precizand insa ca restrictiile vor fi relaxate in timpul sarbatorilor de Craciun. Autoritatile germane au impus pe 2 noiembrie o carantina partiala pentru a putea tine sub control un al doilea val de COVID-19 care a afectat o mare parte din Europa. Barurile si restaurantele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

