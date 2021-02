Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a cerut Uniunii Europene sa medieze intre Iran si Statele Unite pentru a salva acordul nuclear iranian, intr-un interviu acordat luni CNN International, informeaza AFP si Reuters. 'In mod clar, poate exista un mecanism fie pentru a sincroniza'…

- Iranul este dispus la compromis in privinta programului sau nuclear, dar SUA trebuie sa faca primii pasi pentru revenirea la acordul din 2015, a declarat miercuri presedintele iranian Hassan Rouhani, potrivit DPA. Pina la urma, a spus presedintele iranian, SUA sint cele care s-au retras in 2018 din…

- Rusia si-a exprimat marti sprijinul fata de Iran, solicitand administratiei presedintelui american Joe Biden sa revina prima la respectarea acordului nuclear iranian pentru a salva acest acord si a asigura respectarea sa de catre Teheran, relateaza AFP. Acest dosar este considerat o prioritate de catre…

- Presedintele american ales Joe Biden a afirmat pentru The New York Times (NYT) ca vrea sa demareze rapid noi negocieri cu Iranul, in consultare cu aliatii Washingtonului, insa doar dupa revenirea SUA in acordul asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump si-a retras tara, informeaza AFP.…

- Deputatii iranieni au semnat in unanimitate un apel la razbunarea savantului Mohsen Fakhrizadeh, asasinat vineri, cerand adoptarea unei legi prin care Iranul sa inceteze sa autorizeze inspectiile Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), relateaza AFP si The Times of Israel. Teheranul reflecta…

- Germania a indemnat sambata toate partile sa dea dovada de retinere dupa uciderea unui important om de stiinta iranian din domeniul nuclear si sa evite o escaladare a tensiunilor care ar putea deraia orice discutii privind programul nuclear iranian, relateaza Reuters. "Cu cateva saptamani…

- Iranul a acuzat Israelul ca a jucat un "rol" in asasinarea vineri a unui savant iranian de rang inalt care lucra in domeniul nuclear si a avertizat ca o "razbunare teribila" le asteapta pe persoanele implicate in ceea ce Teheranul a calificat drept un "act terorist", relateaza AFP. "Teroristi au asasinat…