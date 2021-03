Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian Mario Draghi a anuntat vineri ca va fi vaccinat cu AstraZeneca, dupa suspendarea acestuia cateva zile din cauza unor tulburari rare si grave de coagulare la unele persoane vaccinate, fara o legatura dovedita cu serul, noteaza AFP. "Nu am facut inca o rezervare, dar grupul meu de varsta…

- Un medic infectionist din Germania sustine ca femeile aflate in perioada de premenopauza si care prezinta un risc scazut de complicatii in urma infectarii cu coronavirusul ar trebui sa ia in considerare cu prudenta vaccinarea cu serul AstraZeneca, dupa ce Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA)…

- Numarul infectarilor noi cu coronavirus (17.504) este la cel mai mare nivel de dupa 22 ianuarie, conform Institutului Robert Koch, iar rata de infectare a ajuns la 90 de cazuri noi la o suta de mii de persoane, in ultimele șapte zile. Totuși, in timp ce rata de infectare a continuat sa creasca, numarul…

- Premierul francez Jean Castex a declarat marti ca intentioneaza sa se vaccineze impotriva COVID-19 cu un vaccin AstraZeneca dupa ce autoritatea europeana din domeniul sanatatii confirma ca acest vaccin este sigur, transmite Reuters. Franta si alte state membre importante ale UE, printre…

- Germania a ridicat restricția de varsta pentru vaccinul de la AstraZeneca. Comisia germana a vaccinurilor a dat joi unda verde administrarii serului anti-Covid in randul persoanelor de peste 65 de ani, a anuntat Ministerul Sanatatii, relateaza AFP, citata de Agerpres. "Comisia vaccinurilor recomanda…

- In contextul in care s-a constatat o reticența sporita in randul populației germane fata de vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca, premierul Bavariei, Markus Soder, considera ca este nevoie de o alta abordare. Premierul bavarez Markus Soder se declara foarte ingrijorat de reticența sporita in randul…

- Ministrul Sanatații german, Jens Spahn, spune ca nu exista nici un obstacol in calea utilizarii vaccinurilor Sputnik V și Sinopharm daca primesc aprobarea UE. Cancelarul Angela Merkel urmeaza sa organizeze luni un summit pentru a depași lipsa de vaccinuri, potrivit www.dw.com . Intr-un interviu pentru…

- Potrivit bilanțului Reuters , Europa a inregistrat cel puțin 25.016.506 de cazuri de coronavirus și 559.863 de decese, de la inceputul pandemiei. In ultimele zile au fost raportate peste un milion de cazuri noi la fiecare patru zile. Cu doar o zecime din populația lumii, Europa ramane cea mai afectata…