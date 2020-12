Cancelarul german Angela Merkel le-a cerut sambata conationalilor ei sa evite vizitele in familie cu ocazia Craciunului si sa le inlocuiasca cu intalniri prin videoconferinta, pentru a limita raspandirea noului coronavirus, informeaza Reuters. ''Femeile si barbatii aflati departe de casa pentru a ne garanta securitatea stiu ce inseamna sa ai legaturi limitate cu cei dragi. Ei stiu ce inseamna sa ai acces doar la Skype pentru o perioada indelungata in loc sa stea impreuna'' cu familia, a spus Merkel in mesajul sau video saptamanal. Germania a inregistrat in ultimele 24 de ore, pana…