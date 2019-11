Germania: Bugetul militar pentru 2020 se va ridica la 50,25 miliarde de euro Bugetul militar al Germaniei pentru 2020 se va ridica la 50,25 miliarde de euro, cu peste 6% (6,2%) mai mult fata de previziunile anuntate in primavara, releva cifrele oficiale facute publice luni de guvernul german, citate de dpa si AFP. Suma anuntata reprezinta 1,42% din produsul intern brut al Germaniei, cifra care aduce aceasta tara mai aproape de angajamentele sale internationale si de obiectivul intern de 2% prevazut de NATO. Anuntul vine cu cateva saptamani inaintea summitului NATO de la Londra din 3-4 decembrie, la care distribuirea poverii financiare, subiect de polemica intre Washington… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

