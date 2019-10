Germania: Björn Höcke, figura aripii dure a AfD Are 47 de ani, ochi albaștri oțel și este maestru în arta provocarii, neezitând sa darâme tabuuri minimizând trecutul nazist al Germaniei. Björn Höcke, liderul partidului populist AfD, a facut campanie agresiva pentru alegerile regionale care s-au desfașurat duminica în landul Turingia, în fosta RDG. Scopul marturisit al celui care, din 2015, conduce grupul AfD în parlamentul regional: sa faca din AfD primul partid din Turingia și sa depașeasca CDU, potrivit Le Monde, citat de Rador.



Daca populiștii n-au nicio șansa sa guverneze Turingia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul spiritual iranian, ayatolahul Ali Khamenei, a declarat ca promisiunile pe care Europa le-a facut Iranului sunt lipsite de importanta si a afirmat "Nu aveti încredere în cei care arata fatis ca sunt dusmani".Ayatolahul Ali Khamenei s-a întâlnit cu membri…

- Intr-un moment in care populismul și naționalismul radical combat ideile Europei unite, e onest sa descoperim și schimbarile in viețile romanilor, aduse de aderarea la UE. Așa arata istoria unei fetițe de doi ani și jumatate, nascuta dintr-o mama romanca și un tata neamț, care au studiat in Portugalia,…

- Când vine vorba de economie, Germania sta bine - poate chiar prea bine pentru propriul ei bine. De fapt, succesul Germaniei ar putea fi una dintre cele mai mari probleme ale ei, pentru a nu mai pomeni de problema pe care o reprezinta pentru Europa și pentru întreaga economie globala, scrie…

- Saptamana Mobilitații Urbane la Pitești! Primaria Municipiului Pitești organizeaza diverse activitați de promovare și conștientizare, iar duminica, 22 septembrie 2019, va avea loc evenimentul „Ziua fara mașini”. In cadrul acestui eveniment, va fi inchisa traficului auto o porțiune a Bulevardului Republicii,…

- Eliberati scena pentru noua colectie de toamna/iarna de la DEICHMANN, ce straluceste cu design-ul ales de noua ambasadoare a brandului, Rita Ora, sub sloganul #Radiate. DEICHMANN, cel mai mare retailer de pantofi din Europa a gazduit la Berlin evenimentul exclusiv de lansare al colectiei „Rita Ora…

- Micii fermieri din Romania au supravietuit regimului comunist, dar si aderarii la Uniunea Europeana unde nu se mai practica argicultura decat pe surpafete mari, scrie Guardian intr-un amplu reportaj despre satele din Maramures pe care le descrie ca fiind ”ultimul loc bucolic din Europa”, transmite hotnews.ro…

- In conversatiile noastre cu trecutul, nu putem sa trecem cu vederea faptul ca Aradul tinea pasul cu marile metropole europene privind ultimele cuceriri ale tehnicii la inceputul sec.XX lasand in urma un patrimoniu arhitectural impresionant. Dupa o serie de inovatii tehnice, culturale, in secolul al…

- Berlin, 8 aug /Agerpres/ - Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va fi nevoita sa se confrunte cu multe provocari, a declarat joi presedintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier, citat de DPA. "Exista putine semne care indica un viitor mai pasnic", a declarat Steinmeier in timpul…