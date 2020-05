Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe german l-a convocat joi pe ambasadorului rus la Berlin sa dea explicatii cu privire la un atac cibernetic care a vizat in 2015 Camera Deputatilor si biroul parlamentar al cancelarului Angela Merkel, informeaza France Presse si DPA, potrivit Agerpres.

- Ministerul de Externe a fost notificat cu privire la decesul unui cetațean roman care lucra la o companie de prelucrare a carnii din Birkerfeld, Germania, unde au fost inregistrate mai multe cazuri de COVID-19. Autoritațile menționeaza ca, potrivit informațiilor comunicate de angajator Consulatului…

- Germania isi va proteja mai bine companiile din sectorul medical in fata intentiilor unor investitori din afara UE de a intra in actionariatul acestora, dupa ce pandemia COVID-19 a evidentiat dificultatile de aprovizionare cu materiale si echipamente sanitare, a anuntat miercuri Ministerul german…

- Berlinul incearca sa se achite de "datoria sa istorica" fata de evrei, a denuntat luni Iranul, dupa ce a condamnat recenta interzicere a tuturor activitatilor miscarii siite libaneze Hezbollah in Germania, potrivit France Presse."Avem sentimentul ca germanii par sa aiba o datorie istorica…

- Berlinul incearca sa se achite de "datoria sa istorica" fata de evrei, a denuntat luni Iranul, dupa ce a condamnat recenta interzicere a tuturor activitatilor miscarii siite libaneze Hezbollah in Germania, potrivit France Presse. "Avem sentimentul ca germanii par sa aiba o datorie istorica fata de sionisti,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cere ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, explicații pentru a clarifica o serie de aspecte cu privire la pandemia de coronavirus.Citește și: Mircea Coșea SEMNALEAZA: 'Romania e in momentul in care recuperarea economica va fi EXTREM de grea. Trebuie…

- Țarile membre ale Uniunii Europene au decis in unanimitate, marți, interzicerea, timp de 30 de zile, a intrarii persoanelor din afara blocului comunitar, pentru a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, a anunțat cancelarul german Angela Merkel, potrivit AFP, preluata de Agerpres .Țarile membre…

- Ministrul de interne german a refuzat luni sa-i stranga mana cancelarului german Angela Merkel, in contextul in care epidemia declansata de noul coronavirus se raspandeste in Germania, unde au fost confirmate deja 150 de cazuri, informeaza Agerpres care citeaza France Presse.In timp ce Angela Merkel…