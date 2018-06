Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite voteaza vineri daca va acorda Germaniei un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate din 2019 pana in 2020, informeaza dpa, preia Agerpres.Germania candideaza pentru unul dintre cele cinci locuri nepermanente ale Consiliului si, daca va avea succes,…

- Organizatia Natiunilor Unite voteaza vineri daca va acorda Germaniei un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate din 2019 pana in 2020, informeaza dpa. Germania candideaza pentru unul dintre cele cinci locuri nepermanente ale Consiliului si, daca va avea succes, mandatul sau…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca "este deosebit de preocupat" de concluziile investigatiei Echipei Comune de Ancheta (Joint Investigation Team/JIT) a doborarii aeronavei malaeziene la bordul careia se aflau 298 de persoane care si-au pierdut viata, care include experti din Olanda, Ucraina,…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca este "deosebit de preocupat" de concluziile investigatiei Echipei Comune de Ancheta (Joint Investigation Team/JIT) a doborarii zborului MH17, care include experti din Olanda, Ucraina, Malaysia, Australia si Belgia, cuprinse in raportul interimar publicat…

- Israelul s-a retras din cursa pentru un loc nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, relateaza dpa. "Dupa consultari cu partenerii nostri, inclusiv cu prietenii nostri buni, statul Israel a decis sa isi amane candidatura", a transmis vineri, intr-o declaratie, misiunea Israelului la Natiunile…

- Consiliul de Securitate al ONU trebuie reformat cat mai rapid pentru a reflecta realitatile multipolare ale lumii, a declarat, joi, Serghei Lavorv, ministrul de Externe al Rusiei, relateaza site-ul agentiei Anadolu. ”In actuala lume multipolara au aparut noi centre de crestere economica,…

- "Romania reitereaza condamnarea folosirii armelor chimice in Siria, lucru care este dincolo de orice justificare. Suntem solidari cu actiunile partenerilor nostri strategici", scrie Iohannis, intr-un mesaj pe Twitter. O alianta formata din SUA, Marea Britanie si Franta a lansat, sambata dimineata…

- "Impartasesc parerea" secretarului Apararii, Jim Mattis, si a sefului Statului Major Interarme american, Joe Dunford, care considera ca este in interesul Statelor Unite sa fie pastrat acest acord, a declarat in fata unei comisii a Senatului comandantul fortelor americane in Orientul Mijlociu, generalul…