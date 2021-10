Germania: Avertismente privind ”colapsul frontierelor”

Stiri pe aceeasi tema

- Lituania a cerut Uniunii Europene sa-si inchida spatiul aerian pentru companiile aeriene care efectueaza zboruri la Minsk, in lumina afluxului continuu de migranti ilegali dinspre Belarus, informeaza dpa. Ministrul de externe Gabrielius Landsbergis a declarat marti ca a avansat ideea in intalnirea…

- Este de notorietate faptul ca, in ultimele luni, intre Minsk și Bruxelles are loc o multiplicare și agravare a tensiunilor, al caror izvor este nerecunoașterea in Europa a rezultatelor alegerilor prezidențiale din august anul trecut ce l-au readus la putere, pentru al 6-lea mandat, pe Alexandr Lukașenko.…

- Trei oameni au murit, duminica, intr-un accident de elicopter petrecut intr-o padure din landul german Baden-Wuerttemberg, in apropierea frontierei dintre Hessa si Bavaria. Pentru moment nu se stie daca in elicopter se mai afla o alta persoana si aceasta nu a fost inca gasita. De asemenea, cauza accidentului…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) In spiritul ”libertații religioase și al diversitații”, administrația orașului Koln a hotarat sa permita chemarea la rugaciune a muezinului in difuzoare, explicand ca este vorba despre ”un gest de respect” fața de comunitatea musulmana care traiește in metropola…

- O femeie in varsta de 91 de ani a constatat, duminica, faptul ca, fara sa stie, cultiva canabis pe balconul sau dintr-un centru pentru ingrijirea varstnicilor, situat in regiunea Schwaben din sudul Germaniei, relateaza agentia DPA. O persoana angajata a centrului din localitatea Krumbach din landul…

- Fost ministru al Comunicațiilor in Afganistan, expert in IT si-a schimbat viața complet de cand și-a parasit țara pentru o viața mai buna și mai sigura. Sayed Sadaat, fost membru al guvernului de la Kabul este de un an de zile livrator de mancare pe bicicleta in orasul Leipzig, Germnaia, relateaza presa…

- Liberalii din PNL Diaspora au votat in unanimitate sustinerea lui Ludovic Orban pentru un nou mandat la sefia formatiunii. Comitetul de Coordonare al Filialei PNL Diaspora s-a reunit, duminica, la Milano, in sedinta de alegeri pentru a stabili componenta noului Birou Politic. Au fost prezenti delegati…

- Trei dintre persoanele ranite, in explozia din hala de reciclare din orasul Popesti Leordeni, vor ajunge, duminica, la o clinica din Germania. Raniții vor fi transportați cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, care va decola din Baza 90 Transport Aerian. Echipa medicala va fi formata…