Germania - Autorităţile pompează apă îmbogăţită cu oxigen într-un lac pentru a salva peştii afectaţi de caniculă Un flux de apa imbogatita cu oxigen ar putea fi ultima speranta pentru pestii ramasi in viata intr-un lac din vestul Germaniei dupa ce moartea subita a algelor le-a afectat capacitatea de a respira, au anuntat duminica autoritatile din localitatea Muenster, citate de DPA.



Moartea algelor verzi din lac a determinat scaderea brusca a nivelului de oxigen in timpul noptii de miercuri spre joi, a explicat municipalitatea intr-un comunicat. In urma acestui eveniment au fost colectate douazeci de tone de pesti morti, cantitate ce ar reprezenta majoritatea fondului piscicol din lacul Aasee.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

