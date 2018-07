Atacurile comise de extremistii de dreapta in Germania s-au redus semnificativ in 2017, numarul actiunilor violente asupra centrelor de gazduire a migrantilor scazand cu 70%, a relatat vineri cotidianul Funke, citand serviciul de informatii interne BfV, potrivit dpa. BfV a precizat pentru publicatia citata ca unul dintre motivele acestei scaderi ar putea fi nivelul mai mare de condamnari si pedepsele mai lungi pentru cei acuzati de astfel de fapte. Numarul migrantilor ajunsi in Germania s-a redus de asemenea semnificativ in 2017. Totusi, extrema-dreapta continua sa reprezinte o amenintare semnificativa,…