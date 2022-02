Stiri pe aceeasi tema

- Primele livrari cu doze ale vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de compania americana Novavax sunt asteptate sa soseasca in Germania in aceasta saptamana, a anuntat la Berlin un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii din aceasta tara, citat de DPA. „Asteptam prima livrare incepand de luni”, a confirmat…

- Primele livrari cu doze ale vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de compania americana Novavax sunt asteptate sa soseasca in Germania in aceasta saptamana, a anuntat la Berlin un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii din aceasta tara, citat de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Germania a achizitionat de la Romania cinci milioane de doze de vaccin Pfizer/BioNTech impotriva COVID-19, pentru a accelera administrarea dozei booster. Anuntul a fost facut marti seara de Ministerul federal al Sanatatii. Vaccinurile anti-COVID vor fi disponibile in Germania din 24 ianuarie. Romania…

- Germania a cumparat un milion de pastile anti-COVID de la compania Pfizer. Anunțul a fost facut de ministrul sanatații, Karl Lauterbach. Primele livrari de Paxlovid sunt așteptate in ianuarie, a declarat Lauterbach , adaugand ca medicamentul pare foarte promițator.

- Restrictiile vor fi valabile atat pentru reuniunile in spatii inchise, cat si pentru cele in aer liber, fiind exceptati copiii cu varste sub 14 ani. De asemenea, accesul in restaurante va fi in continuare permis doar pentru cei vaccinati sau trecuti prin boala, scrie Reuters.Ministrul german al Sanatații,…

- Restrictiile vor fi valabile atat pentru reuniunile in spatii inchise, cat si pentru cele in aer liber, fiind exceptati copiii cu varste sub 14 ani. De asemenea, accesul in restaurante va fi in continuare permis doar pentru cei vaccinati sau trecuti prin boala, scrie Reuters.Ministrul german al Sanatații,…

- Germania se așteapta ca in primele trei luni ale anului 2022 sa fie livrate semnificativ mai puține doze de vaccinare impotriva COVID-19 decat primește in prezent, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Ministerului Sanatații, lucru care ar putea duce la o criza in contextul in care dozele „booster”…

- Noul ministru german al sanatatii, Karl Lauterbach, a avertizat joi ca intensificarea campaniei de vaccinare anti-COVID-19 cu cea de-a treia doza s-ar putea lovi de un blocaj la inceputul anului viitor in Germania, din cauza insuficientei dozelor de vaccin. Intr-o declaratie acordata postului ARD, acesta…