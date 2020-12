Germania asigură că vaccinurile anti-COVID-19 sunt eficiente și împotriva noii tulpini din Marea Britanie Expertii Uniunii Europene au ajuns la concluzia ca vaccinurile impotriva COVID-19 concepute pana in prezent sunt eficace si impotriva noii tulpini a coronavirusului SARS-CoV-2 descoperita in Marea Britanie, a declarat duminica ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, citat de AFP și Agerpres.Conform a tot ceea ce stim la ora actuala si in urma discutiilor care au avut loc intre expertii autoritatilor europene. Noua tulpina nu are impact asupra vaccinurilor, care raman toate la fel de eficace, ceea ce ar fi o veste foarte buna.Ministrul german al sanatații, Jens Spahn:Discutiile au avut loc duminica… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

