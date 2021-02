Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de finante, Olaf Scholz, s-a declarat marti convins ca gazoductul ruso-german Nord Stream 2 va fi finalizat, in pofida presiunilor Frantei si ale altor aliati ca acest proiect sa fie suspendat in urma reprimarii miscarii de sustinere a opozantului Aleksei Navalnii in Rusia, relateaza…

- Germania a declinat luni apelurile Frantei de a abandona proiectul de gazoduct Nord Stream 2 cu Rusia, ca reactie la reprimarea manifestatiilor desfasurate in Federatia Rusa in semn de sprijin fata de opozantul rus Aleksei Navalnii, aflat in prezent in inchisoare, relateaza AFP. 'Guvernul federal…

- Parlamentul European adopta joi o rezolutie care cere UE sa opreasca finalizarea gazoductului Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaze naturale din Rusia in Germania, ca raspuns la arestarea opozantului rus Aleksei Navalnii, critic acerb al presedintelui rus Vladimir Putin, informeaza Reuters,…

- ”A venit timpul sa se dezvolte o noua strategie (impotriva Moscovei), in doua parti: rusii, care trebuie sa fie primiti si tratati foarte calduros de catre Uniunea Europeana, si statul rus, care trebuie sa fie tratat ca o banda de infractori care a preluat temporar puterea”, a pledat el vineri, intr-o…

- Colaboratori ai presedintelui francez Emmanuel Macron si cancelarului german Angela Merkel urmeaza sa fie vizati de sanctiuni pe care Rusia le pregateste in urma celor impuse de catre Uniunea Europeana (UE) in dosarul presupusei otraviri a opozantului rus Aleksei Navalnii cu noviciok, a anuntat joi…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat joi ca opozantul rus Alexei Navalnii ar fi putut fi otravit in Germania sau in avionul cu care a fost dus in capitala germana, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.„Avem toate motivele sa credem ca tot ceea ce i s-a intamplat lui Navalnii…

- Colaboratori ai liderilor Frantei si Germaniei vor fi vizati de represaliile pe care Rusia le pregateste ca raspuns la sanctiunile adoptate de Uniunea Europeana din cauza presupusei otraviri a opozantului Aleksei Navalnii, relateaza AFP si Reuters. "Dat fiind faptul ca sanctiunile (europene) vizeaza…