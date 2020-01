Germania are probe ca Huawei a colaborat cu spionajul chinez Guvernul german se afla in posesia unor probe care arata ca Huawei, primul producator mondial de echipamente de telecomunicatii, a colaborat cu serviciile chineze de informatii, dezvaluie in editia de miercuri Handelsblatt.



"La sfarsitul lui 2018, Statele Unite ne-au trimis informatii potrivit carora Huawei a cooperat in mod dovedit cu autoritatile chineze in domeniul securitatii", scrie ziarul, citand un document confidential de la Ministerul german de Externe.



Contactate de Reuters, nici diplomatia germana si nici Huawei nu au comentat dezvaluirile.



