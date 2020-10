Stiri pe aceeasi tema

- Ghidul guvernamental de lupta cu coronavirusul a fost completat cu o noua recomandare, si anume aerisirea frecventa a incaperilor, a anuntat joi cancelarul german Angela Merkel. Astfel, strategia nationala de combatere a virusului in Germanie e cuprinsa acum in acronimul AHACL, care inseamna distantare,…

- Germania a introdus ventilarea spatiilor interioare in formula guvernamentala de combatere a pandemiei COVID-19, cancelarul german Angela Merkel explicand noua masura ca probabil una din cele mai „ieftine si eficiente” metode de stopare a raspandirii virusului, relateaza The Guardian.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca se asteapta la o evolutie a pandemiei de COVID-19 „inca si mai dificila” in lunile de toamna si iarna, scrie Agerpres.Cancelarul german a promis, insa, ca guvernul ei va avea ca prioritate bunastarea societatii in ansamblu.„Va trebui sa traim cu acest…

- Publicația britanica The Guardian a realizat un top al celor mai promițatoare tratamente contra COVID. Chiar daca nu a fost gasit inca un remediu de succes, aceste tratamente au rezultate pozitive. Dexametazona Folosita inca de la inceputul anilor ’60, dexametazona este un medicament foarte ieftin,…

- Președintele SUA a purtat o masca in public pentru prima data in timpul unei vizite la un spital militar, dupa o scurta plimbare cu elicopterul de la Casa Alba, sambata seara, scrie The Guardian. Decizia președintelui de a purta o masca a aparut in condițiile in care infectprile au crescut la niveluri…