- Scolile germane au un deficit de aproape 40.000 de profesori, sustine Asociatia Profesorilor Germani, avertizand ca aceste pozitii sunt ocupate temporar de incepatori, pensionari sau studenti, sau pur si simplu...

- Intalnirea informala dintre Merkel si Sanchez va avea loc sambata si duminica in parcul national Donana, din apropiere de Sevilia, potrivit unui anunt al guvernului spaniol. Germania si Spania au ''un demers comun'' in problema migratiei, au indicat oficiali. Pe agenda discutiilor…

- Politia germana a inchis unul dintre terminalele de la aeroportul din Munchen dupa ce o persoana a trecut neverificata de punctul de securitate, scrie Deutsche Welle. Incidentul a determinat anularea sau amanarea mai multor zboruri, inclusiv a unei curse dinspre Sibiu si retur.

- Consiliul Directorilor Executivi al Bancii Mondiale a aprobat ieri o finantare de 50 milioane euro, care va fi acordata Romaniei in caz de dezastru, in conditiile in care tara noastra este extrem de vulnerabila la riscurile seismice.

- Un tribunal din landul german Schleswig-Holstein a hotarat, joi, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont poate fi extradat in Spania, relateaza Mediafax, citand Al Jazeera. Curtea a hotarat joi ca fostul lider catalan poate fi extradat pe fondul acuzatiilor privind ...

- Președintele american Donald Trump s-a amestecat luni in criza politica din Germania, afirmand ca germanii se intorc impotriva cancelarului Angela Merkel din cauza crizei migratorii, scrie AFP.

- O tânara românca a fost omorâta în orașul Viersen, din Germania, iar suspectul a fost arestat în scurt timp.O adolescenta din România, în vârsta de 15 ani, a fost înjunghiata mortal în orasul german Viersen, de un individ…

- Cancelarul german Angela Merkel si guvernul sau au fost pusi in cauza duminica intr-un vast scandal care zguduie de saptamani de zile biroul care se ocupa de gestionarea problemei miilor de migranti sositi in Germania incepand din 2015, relateaza AFP. ''Esecul consta in lipsa de…