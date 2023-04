Germania ar putea urma exemplul Italiei prin blocarea ChatGPT din cauza problemelor de securitate a datelor

Stiri pe aceeasi tema

- OpenAI, sustinuta de Microsoft a oprit vineri accesul la ChatGPT in Italia, dupa ce agentia nationala pentru protectia datelor si-a exprimat ingrijorarea cu privire la posibile incalcari ale confidentialitatii si pentru ca nu a verificat daca utilizatorii au varsta de ceeel putin 13 ani, asa cum a solicitat.…

- Autoritatea italiana pentru protectia datelor a interzis temporar chatbot-ul ChatGPT al OpenAI si a lansat o ancheta cu privire la o presupusa incalcare a regulilor de colectare a datelor utilizatorilor de catre aplicatia de inteligenta artificiala, transmite Reuters. Agentia italiana, cunoscuta si…

- Potrivit unui raport al Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, vara 2023 ar putea fi la fel de secetoasa ca vara anului trecut pentru Europa. In acest sens, sunt cruciale ploile din urmatoarele saptamani, in condițiile unei ierni calde și lipsite de precipitații. Grecia, Spania, Franța,…

- Autoritatea de reglementare din Franta cere EDF sa verifice 200 de suduri de tevi la cele 56 de reactoare ale sale, dupa descoperirea unor trei fisuri noi in aceasta saptamana, transmite Reuters.Pe langa o fisura majora legata de coroziune la reactorul Penly 1 din Normandia, dezvaluit marti, pe care…

- Peste douazeci si patru de ambasade si Reprezentanta Comisiei Europene in Romania au semnat o declaratie comuna de Ziua Internationala a FemeiiVa prezentam in continuare continutul integral al declaratiei:Prezenta declaratie comuna este semnata de urmatoarele ambasade si reprezentante internationale…

- Informațiile provin din datele privind excesul de mortalitate publicate pe data de 17 februarie de Eurostat, pe baza unei colectari saptamanale de date despre decese. In decembrie 2022, excesul de mortalitate a continuat sa varieze intre statele membre UE. Romania și Bulgaria (-5,5%, -6%) au inregistrat…

- Aplicația ChatGPT a strans un milion de utilizatori in doar zece zile de la lansare, iar popularitatea ei este in creștere, mai ales ca și companiile incep sa o foloseasca.Chatbotul, care are și varianta de conversație in limba romana, a fost testat de specialiști americani, iar concluzia lor a fost…

- Cifrele publicate marți de agenția de statistica a Uniunii Europene arata ca economia țarilor din zona Euro a crescut mai rapid decat cea a Chinei si a Statelor Unite in 2022, aratand ca pandemia de COVID-19 a schimbat modelele tradiționale de creștere globala, scrie The Wall Street Journal, potrivit…