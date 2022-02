Germania ar putea trimite mai multe trupe pe flancul estic al NATO

Stiri pe aceeasi tema

- Trupe din districte militare rusești aflate in vecinatatea Ucrainei se intorc la bazele lor, dupa ce au finalizat exercițiile la care au participat, a anunțat, astazi, Ministerul rus al Apararii, citat de Interfax. Știrea, preluata de Reuters, ar putea de

- Tarile de Jos vor creste numarul militarilor in cadrul grupului tactic de lupta al NATO din Lituania, de la 270 la 350, a anuntat miercuri ministrul olandez al apararii, Kajsa Ollongren, citata de Reuters, pe fondul tensiunilor crescute intre Occident si Rusia legate de Ucraina. Trupele olandeze…

- Germania va trimite 350 de soldati suplimentari in Lituania, in cadrul unei operatiuni a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), in conditiile tensiunilor intre Rusia si Ucraina, a anuntat luni ministrul german al apararii, informeaza AFP. "Armata germana trimite 350 de soldati…

- Germania este gata sa trimita trupe suplimentare in tarile baltice, a afirmat cancelarul german Olaf Scholz intr-un interviu acordat canalului ARD, citat duminica de AFP si Reuters. "Suntem gata sa luam o decizie", a spus Scholz, intrebat daca trimiterea de intariri ar putea fi decisa la reuniunea…

- "Suntem gata sa luam o decizie", a spus Scholz, intrebat daca trimiterea de intariri ar putea fi decisa la reuniunea ministrilor apararii din NATO prevazuta sa aiba loc la jumatatea acestei luni.Germania conduce o operatiune a NATO in Lituania, unde sunt desfasurati 500 de militari germani.Ministrul…

- Ucraina a trimis guvernului german o scrisoare care include o lista cu diverse tipuri de armament de care Kievul spune ca are nevoie in contextul unui eventual conflict cu Rusia, potrivit presei germane. Pana acum, Berlinul a refuzat sa furnizeze arme Ucrainei. A anunțat, in schimb, ca trimite 5.000…

- Administratia Joseph Biden a decis transferul a aproximativ 1.000 de militari americani din Germania in Romania, in cadrul masurilor de consolidare a apararii flancului estic al NATO, pe fondul crizei dintre Rusia si Ucraina, afirma oficiali de la Washington citati de agentia Associated Press. Conform…

- Germania va furniza 5.000 de caști militare Ucrainei, a anunțat, miercuri, ministrul Apararii, Christine Lambrecht, in contextul criticilor privind refuzul Berlinului de a trimite arme Kievului pentru a ajuta statul est-european in apararea impotriva unei posibile invazii din Rusia, transmite Reuters.