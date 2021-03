Germania ar putea permite vizitarea rudelor de Paște Deși Germania este pe punctul de a inaspri restricțiile din cauza creșterii numarului de infectari cu Covid-19, autoritațile ar putea permite vizitarea rudelor de Paște, spre deosebire de anul trecut. Potrivit ziarului Handelsblatt, citat de Guardian, guvernul federal și cele regionale au pregatit un proiect in care se precizeaza ca, anul trecut, comportamentul cetațenilor in timpul sarbatorii Craciunului a aratat ca reuniunile de familie pot avea loc in condiții de siguranța. Astfel, in perioada 2-5 aprilie, va fi permisa intalnirea cu patru persoane din afara gospodariei, plus copii pana in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

